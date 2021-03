"C'è già voglia di sco***". Incubo (spinto) per Elisa Isoardi all'Isola, dopo nemmeno 24 ore... Bomba di Dagospia (Di martedì 16 marzo 2021) All'Isola dei Famosi di Ilary Blasi è stato subito tempo di gaffe. Ed è subito stata "passione". O meglio, "passionaccia". Già, perché nel mirino del naufrago Ferdinando Guglielmotti (vi raccontavamo la vicenda in questo articolo) ci è finita subito, a tempo record, la meravigliosa Elisa Isoardi, la conduttrice Rai a sua volta naufraga nel reality di Canale 5 iniziato nella serata di ieri, lunedì 15 marzo. Già, perché il Visconte Guglielmotti ci ha messo pochi minuti a confidarsi con la Blasi, alla quale ha ammesso di essere molto attratto dalla ex compagna di Matteo Salvini. E ancora, ha aggiunto di essere esperto di tantra yoga, e soprattutto di sesso tantrico, sdoganato diversi anni fa dalla popstar britannica Sting. Insomma, si è esposto. E parecchio. Guglielmotti, discretamente fuori controllo, ha aggiunto: "Io amo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) All'dei Famosi di Ilary Blasi è stato subito tempo di gaffe. Ed è subito stata "passione". O meglio, "passionaccia". Già, perché nel mirino del naufrago Ferdinando Guglielmotti (vi raccontavamo la vicenda in questo articolo) ci è finita subito, a tempo record, la meravigliosa, la conduttrice Rai a sua volta naufraga nel reality di Canale 5 iniziato nella serata di ieri, lunedì 15 marzo. Già, perché il Visconte Guglielmotti ci ha messo pochi minuti a confidarsi con la Blasi, alla quale ha ammesso di essere molto attratto dalla ex compagna di Matteo Salvini. E ancora, ha aggiunto di essere esperto di tantra yoga, e soprattutto di sesso tantrico, sdoganato diversi anni fa dalla popstar britannica Sting. Insomma, si è esposto. E parecchio. Guglielmotti, discretamente fuori controllo, ha aggiunto: "Io amo la ...

Ultime Notizie dalla rete : già voglia E ora Meghan Markle punta a una carriera in politica (sognando la Casa Bianca) Che si voglia credere o meno all'intervista appena rilasciata a Oprah, è apparso fin dall'inizio ... Del resto, già nel novembre 2019 in tempi non sospetti, i bookmaker britannici erano convinti che la ...

Isola dei Famosi 2021: buona la prima per Ilary Blasi, tra gaffe e ironia ... che i naufraghi inizino a scannarsi per un pezzo di cocco - c'è già la prima vincitrice dell' ... Quanto ai concorrenti, per ora spiccano Elisa Isoardi (garbata e con tanta voglia di mettersi in gioco), ...

