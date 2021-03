Bielorussia contro Lukashenko: la rivolta è donna (Di martedì 16 marzo 2021) Dalla pubblicazione dell’esito delle elezioni presidenziali del 2019, giudicato irreale anche dai sostenitori del regime Lukashenko, la Bielorussia è terreno di una rivolta in cui il ruolo della donna è particolarmente importante. Le rivendicazioni politiche al centro della rivolta Bielorussia sono costanti. Le\i manifestanti chiedono le dimissioni del presidente illegittimo e la fine della repressione contro i civili da parte delle forze dell’ordine. Oltre che il rilascio dei prigionieri politici e nuove elezioni. Gli oltre 13mila arresti, i metodi coercitivi delle autorità che minacciano licenziamenti, sequestrano figli, picchiano, aggrediscono e perseguitano, non sembrano avere effetti sulla voglia di libertà delle\dei bielorusse\i. Se il regime pensava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Dalla pubblicazione dell’esito delle elezioni presidenziali del 2019, giudicato irreale anche dai sostenitori del regime, laè terreno di unain cui il ruolo dellaè particolarmente importante. Le rivendicazioni politiche al centro dellasono costanti. Le\i manifestanti chiedono le dimissioni del presidente illegittimo e la fine della repressionei civili da parte delle forze dell’ordine. Oltre che il rilascio dei prigionieri politici e nuove elezioni. Gli oltre 13mila arresti, i metodi coercitivi delle autorità che minacciano licenziamenti, sequestrano figli, picchiano, aggrediscono e perseguitano, non sembrano avere effetti sulla voglia di libertà delle\dei bielorusse\i. Se il regime pensava ...

