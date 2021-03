AstraZeneca: casi di trombosi e decessi. La verità è nei numeri non nelle paure... (Di martedì 16 marzo 2021) «Non si è mai visto un allarme diventare così ampio sulla base di così pochi dati». Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, condanna con queste parole il clima di panico che si è scatenato dopo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 marzo 2021) «Non si è mai visto un allarme diventare così ampio sulla base di così pochi dati». Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, condanna con queste parole il clima di panico che si è scatenato dopo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, Crisanti su La7: “L’ho consigliato ai miei cari e io lo farei. Sui casi sospetti bisogna indag… - rtl1025 : ?? 'I benefici del vaccino #AstraZeneca superano sempre i rischi'. Lo scrive l'#Ema in una nota dopo la decisione d… - zazoomblog : AstraZeneca: casi di trombosi e decessi. La verità è nei numeri non nelle paure... - #AstraZeneca: #trombosi… - lucioluciani : RT @NiccoloZancan: Inghilterra: 26 milioni di dosi somministrate, quasi la metà delle quali del vaccino AstraZeneca. Oggi: 5 mila nuov… -