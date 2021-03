Assegnato a lignano sabbiadoro il prestigioso riconoscimento “tree city of the world” (Di martedì 16 marzo 2021) A soli due anni di distanza dall’ottenimento del marchio nazionale di “Comune Fiorito”, che certifica la qualità dell’ambiente, l’ordine, la pulizia, il decoro urbano, il verde pubblico e la fioritura delle aiuole, la Città di lignano sabbiadoro ha ottenuto un altro importante attestato, il “tree Cities of the world”, patrocinato e finanziato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). L’iniziativa è organizzata e gestita dalla “Arbor Day Foundation”, associazione no-profit nata nel 1972 e divenuta la maggior organizzazione che si dedica alla coltivazione e mantenimento delle foreste urbane. È arrivato il plauso all’Amministrazione da parte del Presidente della Fondazione, Dan Lambe, per aver saputo utilizzare la silvicoltura urbana come infrastruttura essenziale, sia per la ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) A soli due anni di distanza dall’ottenimento del marchio nazionale di “Comune Fiorito”, che certifica la qualità dell’ambiente, l’ordine, la pulizia, il decoro urbano, il verde pubblico e la fioritura delle aiuole, la Città diha ottenuto un altro importante attestato, il “Cities of the”, patrocinato e finanziato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). L’iniziativa è organizzata e gestita dalla “Arbor Day Foundation”, associazione no-profit nata nel 1972 e divenuta la maggior organizzazione che si dedica alla coltivazione e mantenimento delle foreste urbane. È arrivato il plauso all’Amministrazione da parte del Presidente della Fondazione, Dan Lambe, per aver saputo utilizzare la silvicoltura urbana come infrastruttura essenziale, sia per la ...

Telefriuli1 : Assegnato a Lignano Sabbiadoro il riconoscimento 'Tree city of the world' Il Comune è stato premiato per la sua att… -