Aiuti a 3 milioni di imprese e partite Iva. Venerdì l'annuncio di Draghi

(Di martedì 16 marzo 2021) La decisione matura a palazzo Chigi a metà mattina, durante una riunione tra i collaboratori più stretti del premier. È lì che viene messa a punto la prima conferenza stampa di Mario, subito dopo il Consiglio dei ministri che darà il via libera al decreto Sostegni, quello con dentro 32 miliardi di nuovi. Sarà il presidente del Consiglio a dettagliare la destinazione di questi soldi, ancora una volta distribuiti su tutti i fronti aperti dal virus: le perdite delle attività - dai bar alle palestre - ma anche le tutele per il lavoro (cassa integrazione e blocco dei licenziamenti) e per i più fragili, dal reddito di cittadinanza a quello di emergenza. E poi ancora soldi per i vaccini, ma anche per le spese delle Regioni e dei Comuni. Una lista corposa, che tira dentro anche lo stralcio delle vecchie cartelle ...

La platea si allarga: 3 milioni di imprese e partite Iva. Prima il decreto Sostegni. Dei 32 miliardi in ... le imprese di acconciatura e di estetica hanno registrato una perdita economica di 1.078 ... al Governo un cambio di rotta nelle modalità di determinazione e nei tempi di erogazione degli... La Commissione Ue "non ha ricevuto alcuna notifica in questa fase" di un nuovo pacchetto di aiuti da 200 milioni di euro dal governo italiano per Alitalia, ma solo "una pre-notifica" per la terza tran ... Quindi Draghi e i giornalisti. E le domande. E per il premier la necessità di ripartire da quel lavoro che il suo predecessore Giuseppe Conte aveva fatto appena in tempo ad abbozzare prima che la cris ...