16 marzo, la strage di via Fani: Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse compiono la strage di via Fani. Obbiettivo dei terroristi è Aldo Moro. Trucidati 5 agenti di scorta. Sono passati 43 anni dalla strage di via Fani. Il 16 marzo 1978, poco dopo le 9 del mattino, le Brigate Rosse sferrano il più grave attacco alla democrazia, sequestrando Aldo Moro e lasciando a terra senza vita i cinque agenti di scorta. La strage di via Fani Alle 9.02 del 16 marzo 1978, all’angolo tra via Fani e via Stresa a Roma, l’auto con a bordo Aldo Moro e quella della scorta vengono bloccate da un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Il 161978 lecompiono ladi via. Obbiettivo dei terroristi è. Trucidati 5 agenti di scorta. Sono passati 43 anni dalladi via. Il 161978, poco dopo le 9 del mattino, lesferrano il più grave attacco alla democrazia, sequestrandoe lasciando a terra senza vita i cinque agenti di scorta. Ladi viaAlle 9.02 del 161978, all’angolo tra viae via Stresa a Roma, l’auto con a bordoe quella della scorta vengono bloccate da un ...

Advertising

news_mondo_h24 : 16 marzo, la strage di via Fani: Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse - NoiNotizie : Aldo Moro, rapimento: il 16 marzo 1978 la strage di via Mario Fani - MarioCDiBenede2 : Per non dimenticare ACCADDE OGGI -16 MARZO 1978: Il sequestro di Aldo Moro e la strage di via Fani… - natalinatweet : 17 marzo 1981: P2 massoni e misteri. 40 anni fa la scoperta della loggia coperta guidata da Licio Gelli. Da villa W… - Caserta24ore : 16 marzo. 43° anniversario della strage di Via Fani. -