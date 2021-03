Virdis: “Milan rosa non completa per competere fino in fondo per scudetto. Juve in Champions? Squadra non all’altezza…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, Pietro Paolo Virdis, ex storico giocatore anche del Milan, ha parlato delle vicende calde del campionato nostrano ed in particolare dei rossoneri ma anche di Juventus e Cagliari.A tutto Virdiscaption id="attachment 516745" align="alignnone" width="487" Virdis (getty images)/captionParte subito dal Milan Virdis: "Questo Milan sta perdendo lo scudetto in casa? Penso lo stia perdendo per via dei tanti infortunati. Ogni gara ci sono troppi assenti. Su tutti Ibrahimovic. In Coppa si è difeso molto bene ma ieri, contro il Napoli, ha patito la grande tecnica degli azzurri. Secondo me giocare giovedì e poi domenica era troppo. Chi gioca in Europa dovrebbe giocare al ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, Pietro Paolo, ex storico giocatore anche del, ha parlato delle vicende calde del campionato nostrano ed in particolare dei rossoneri ma anche dintus e Cagliari.A tuttocaption id="attachment 516745" align="alignnone" width="487"(getty images)/captionParte subito dal: "Questosta perdendo loin casa? Penso lo stia perdendo per via dei tanti infortunati. Ogni gara ci sono troppi assenti. Su tutti Ibrahimovic. In Coppa si è difeso molto bene ma ieri, contro il Napoli, ha patito la grande tecnica degli azzurri. Secondo me giocare giovedì e poi domenica era troppo. Chi gioca in Europa dovrebbe giocare al ...

