Tirreno-Adriatico 2021, startlist e pettorali di partenza cronometro San Benedetto del Tronto: orari, programma, tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Domani 16 marzo, a partire dalle 13.20, prenderà il via la settima e ultima tappa dell'edizione 2021 della Tirreno-Adriatico. I corridori affronteranno una cronometro di 10.1 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Una prova contro il tempo che delineerà definitivamente gli equilibri della graduatoria generale della "Corsa dei Due Mari", che tante emozioni sta regalando agli appassionati. IL PERCORSO DELLA cronometro SAN Benedetto DEL Tronto Si partirà dallo Stadio delle Palme e si passerà sotto la ferrovia per portarsi sulle strade del percorso classico, ma con direzione opposta. Si scenderà verso Porto d'Ascoli per poi arrivare in Piazza Salvo d'Acquisto, e con un giro di boa risalire il lungomare verso ...

