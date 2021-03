"Stiamo ancora aspettando". Promesse non mantenute, la Meloni travolge Draghi: "E questi sono i migliori?" (Di lunedì 15 marzo 2021) Giorgia Meloni non le manda di certo a dire. Da leader dell'opposizione si scaglia contro il governo di Mario Draghi, reo a suo dire di soffrire di una certa continuità con il precedente guidato da Giuseppe Conte. "Dall'inizio della pandemia - nel febbraio 2020 - ad oggi, un ristorante che fatturava 35.000 euro al mese e che quest'anno ha fatturato poco o nulla con una perdita di centinaia di migliaia di euro ha ricevuto come 'ristori' massimo 21.000 euro totali", esordisce su Facebook puntando il dito contro le misure stanziate dall'esecutivo per far fronte alla crisi economica. "ancora peggio - prosegue - è andata a palestre, commercianti, professionisti, turismo, mondo della cultura. Stiamo aspettando ancora il nuovo decreto ristori promesso a gennaio. Sarebbe questa la svolta del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Giorgianon le manda di certo a dire. Da leader dell'opposizione si scaglia contro il governo di Mario, reo a suo dire di soffrire di una certa continuità con il precedente guidato da Giuseppe Conte. "Dall'inizio della pandemia - nel febbraio 2020 - ad oggi, un ristorante che fatturava 35.000 euro al mese e che quest'anno ha fatturato poco o nulla con una perdita di centinaia di migliaia di euro ha ricevuto come 'ristori' massimo 21.000 euro totali", esordisce su Facebook puntando il dito contro le misure stanziate dall'esecutivo per far fronte alla crisi economica. "peggio - prosegue - è andata a palestre, commercianti, professionisti, turismo, mondo della cultura.il nuovo decreto ristori promesso a gennaio. Sarebbe questa la svolta del ...

