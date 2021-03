Roberto Ciufoli, ricordate in quale reality è stato concorrente? (Di lunedì 15 marzo 2021) Roberto Ciufoli, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? E’ stato uno dei concorrenti proprio di quel programma. Ormai è noto, Roberto Ciufoli è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi, che partirà proprio questa sera, lunedì 15 marzo. Al timone del reality lei, Ilary Blasi, che sarà affiancata da tre opinionisti, ovvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 marzo 2021)inl’abbiamo visto? E’uno dei concorrenti proprio di quel programma. Ormai è noto,è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi, che partirà proprio questa sera, lunedì 15 marzo. Al timone dellei, Ilary Blasi, che sarà affiancata da tre opinionisti, ovvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BITCHYFit : Valentina Persia, Beppe Braida, Roberto Ciufoli, Awed, Miryea Stabile.. quest'anno gli autori de L'Isola dei Famosi… - Nientedaperder1 : Per me quelli famosi sono: Beppe Braida, Valentina Persia, Roberto Ciufoli, gli altri non li conosco. Punti di vista o età. #clubshowitalia - MikelaManenti : @Frances53417053 Idem ne conosco pochi anche quello della premiata ditta Roberto ciufoli conosco... - zazoomblog : Roberto Ciufoli è sposato? Non tutti conoscono la sua vita privata - #Roberto #Ciufoli #sposato? #tutti -