(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana che progetta e realizza soluzioni nei settori dei servizi digitali, ha chiuso l’eserciziocon un fatturato in crescita del 5,7% a 1.250,2di. L’EBITDA consolidato è stato di 207,9di, in crescita del 8,7%, e il risultato netto di gruppo è stato pari a 123,6di, indel 8,6%. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembreè positiva per 158,7di(era di 135,6al 30 settembre). Il CdA ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un ...

DividendProfit : Reply, utile 2020 in aumento dell’8,6% a 123,6 milioni. Dividendo di 0,56 euro -

Il Messaggero

abbiamo continuato ad investire, acquisendo ulteriori quote di mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America - ha dichiarato Mario Rizzante, presidente di Reply - e abbiamo arricchito di nuove ...