Reggio Emilia | il sindaco Luca Vecchi è indagato | “Ho ricevuto una richiesta di proroga per l’inchiesta sulle gare d’appalto”

carlosibilia : Oggi colpo alla '#Ndrangheta grazie alla polizia di Modena e Reggio E., 9 arresti in Emilia-Romagna nell'operazione… - infoitinterno : Stop ad AstraZeneca: confusione alle fiere di Reggio Emilia. VIDEO - b_ludvig : Il Tribunale di Reggio Emilia tuona: è indiscutibile l’illegittimità dei... - PazuDaemon : @borghi_claudio La sentenza del TRIBUNALE PENALE di Reggio Emilia interessa a qualcuno? È gratis! - Lia99556266 : Il Tribunale di Reggio Emilia tuona: è indiscutibile l’illegittimità dei... -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

Per averli - in tutta Italia e nel mondo - basta ordinare QUI La colomba (e il panettone) di Pasqua di Simone De Feo,Non nascono in una pasticceria, bensì in una gelateria. E non dalle ...Lunedì 15 marzo, nel primo giorno in cui tutta l'- Romagna è tornata in zona rossa (ma alcuni territori lo erano già da una settimana o più), ... Ravenna (447), Modena (418),(332), ...Nel posticipo della ventiduesima giornata la De' Longhi Treviso supera la Fortitudo Lavoropiù Bologna per 84 a 78 e entra in zona playoff piazzandosi al settimo posto in classifica.L’anima dei bisancorossi ospite del contenitore presente dalle 18 di martedì 16 marzo sul sito de Il Piccolo e sulla pagina Facebook va a ruota libera ...