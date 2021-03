Piano vaccini | Figliuolo | «È il momento della svolta | appena possibile faremo fuoco con tutte le polveri»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il commissario per l’emergenza Francesco Paolopreme sull’accelerazione del: l’obiettivo è quello di partire con una campagna di vaccinazione di massa, nonci sarà la disponibilità di dosi. E intanto, mentre cresce la preoccupazione per le reazioni al farmaco AstraZeneca, sottolinea: “È ilo perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari”. “A marzo – dice –riscaldamento poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500mila vaccinazioni. Alcune regioni ora arrivano a 100-150mila, altre no: il mio compito sarà quello di portare bilanciamento”.: “Satureremo tutti i siti, si andrà e ci si vaccinerà ...

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - TeresaBellanova : Finalmente abbiamo un Piano Vaccini. Adesso il cambio di passo che abbiamo sempre sollecitato, sottolineando più e… - ItaliaViva : Finalmente l'Italia ha un piano vaccini degno di questo nome, con obbiettivi concreti, totale trasparenza, e chiare…

Ora il piano è cadenzato per età, quando arriveranno i vaccini in massa si potrà fare fuoco con tutte le polveri. Satureremo tutti i siti, si andrà e ci si vaccinerà e chiuderemo la partita'. Lo ha ...