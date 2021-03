Pasqua 2021 in zona rossa ma sempre con un’attenzione al decor (Di lunedì 15 marzo 2021) Solo due volte all’anno, a Pasqua e a Natale il galateo ci concede di trasgredire e poter fare qualche piccolo eccesso decorativo nel nome della tradizione. Soprattutto in vista delle imminenti restrizioni, che non ci permetteranno di spostarci, la nostra dimora dovrà essere decorata al meglio. Ciò ci darà un maggior senso di calore e ci farà trascorrere momenti piacevoli. In occasione della Santa Pasqua 2021 il decor ci consentirà di rallegrare la nostra tavola con i fiori di primavera o anche con i meravigliosi fiori di pesco. Anche una semplice tovaglia bianca di fiandra avrà una nuova allure se ravvivata con grandi fiocchi pastello o se come segnaposto avremo un fiore fresco. Vediamo quindi nel dettaglio le novità per la Pasqua 2021, che cadrà il 4 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 marzo 2021) Solo due volte all’anno, ae a Natale il galateo ci concede di trasgredire e poter fare qualche piccolo eccessoativo nel nome della tradizione. Soprattutto in vista delle imminenti restrizioni, che non ci permetteranno di spostarci, la nostra dimora dovrà essereata al meglio. Ciò ci darà un maggior senso di calore e ci farà trascorrere momenti piacevoli. In occasione della Santailci consentirà di rallegrare la nostra tavola con i fiori di primavera o anche con i meravigliosi fiori di pesco. Anche una semplice tovaglia bianca di fiandra avrà una nuova allure se ravvivata con grandi fiocchi pastello o se come segnaposto avremo un fiore fresco. Vediamo quindi nel dettaglio le novità per la, che cadrà il 4 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con le chiusure decise dal Governo a partire da lunedì 15 si stima che la perdita a livello nazionale per il commer… - repubblica : ?? Covid, Italia in rosso nei festivi e prefestivi. Patuanelli: 'A Pasqua chiusure e restrizioni come a Natale' - SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - AdBPadova : Cari cicloamici, il Veneto è entrato in zona rossa e ci vediamo costretti ad annullare tutte le gite del mese di ma… - ilcirotano : Pasqua, hai sbagliato tacchetti! Lo scivolone è da Paperissima... - -