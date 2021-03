Migranti | Johansson | «La via maestra è collaborazione con i Paesi Terzi» Ma Ue faccia rispettare le regole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Johansson

Agenzia ANSA

La commissaria europea agli Affari interni, Ylva, punta ad un'accelerazione "significativa" sui rimpatri e sulle riammissioni dei, grazie anche alla recente adozione del Codice Ue sui visti. Uno strumento utile per "fare pressione"...Fare luce sulle accuse mosse a Frontex di respingimenti deinell'ambito dell'operazione Poseidon, in Grecia, "è nell'interesse dell'agenzia e ... Ylva, dopo che l'agenzia europea è ...«Il Consiglio dei ministri dell'Interno e degli Esteri dell'Ue di oggi, 15 marzo, ci permette di unire i nostri punti di forza sulla gestione della migrazione e le forti relazioni con i Paesi Terzi. L ...Siamo il braccio armato dell’Unione Europea, deliberatamente chiamati a violare il diritto internazionale – in mare e in terra – lasciando morire persone in naufragi annunciati in quello che è diventa ...