"Le notizie vanno date, sempre". AstraZeneca, la cannonata di Enrico Mentana: chi è il "terrorista"? (Di lunedì 15 marzo 2021) Stop al vaccino AstraZeneca anche in Italia. Una decisione "per questioni precauzionali" arrivata subito dopo lo stop deciso in Germania, che ha innescato una sorta di effetto domina tra i principali paesi europei. Dopo Berlino e Roma, infatti, anche la Francia ha fermato il siero. Un duro colpo nella battaglia al coronavirus. Il tutto in attesa dei pareri dell'Ema che domani, martedì 16 marzo, dovrebbero confermare o fugare i dubbi che hanno portato allo stop, ossia i coaguli di sangue come effetto collaterale del siero nel mirino. E sullo stop ad AstraZeneca, ecco piovere il durissimo commento di Enrico Mentana. Un commento in difesa della sua categoria, i giornalisti, in questi ultimi giorni finiti sotto attacco per aver raccontato la vicenda del vaccino anglo-svedese. L'accusa? Quella di aver fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Stop al vaccinoanche in Italia. Una decisione "per questioni precauzionali" arrivata subito dopo lo stop deciso in Germania, che ha innescato una sorta di effetto domina tra i principali paesi europei. Dopo Berlino e Roma, infatti, anche la Francia ha fermato il siero. Un duro colpo nella battaglia al coronavirus. Il tutto in attesa dei pareri dell'Ema che domani, martedì 16 marzo, dovrebbero confermare o fugare i dubbi che hanno portato allo stop, ossia i coaguli di sangue come effetto collaterale del siero nel mirino. E sullo stop ad, ecco piovere il durissimo commento di. Un commento in difesa della sua categoria, i giornalisti, in questi ultimi giorni finiti sotto attacco per aver raccontato la vicenda del vaccino anglo-svedese. L'accusa? Quella di aver fatto ...

