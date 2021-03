Laura Pausini nominata agli Oscar 2021 con Io Sì (Seen): la sua reazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini agli Oscar 2021 Era il 23 ottobre 2020 quando per la prima volta il mondo ascoltava Io Sì (Seen), brano portante del film La Vita Davanti A Sé (The Life Ahead), di Edoardo Ponti, cantata dalla meravigliosa e soave voce di Laura Pausini. La pellicola, che come sappiamo è stata rilasciata su Netflix, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021)Era il 23 ottobre 2020 quando per la prima volta il mondo ascoltava Io Sì (), brano portante del film La Vita Davanti A Sé (The Life Ahead), di Edoardo Ponti, cantata dalla meravigliosa e soave voce di. La pellicola, che come sappiamo è stata rilasciata su Netflix, L'articolo proviene da Novella 2000.

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - varivarvar : RT @lavocedellapau: @TheAcademy LAURA PAUSINI ITALIAN LEGEND!!!! - NoMoreName00 : RT @edyp_6: Laura Pausini a gli haters -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Oscar 2021, tutte le nomination. L'Italia candidata con Pinocchio e Pausini L'Italia sarà presente alla cerimonia degli Oscar, che si svolgerà tra il 25 e il 26 aprile, con il film di Matteo Garrone e la musica di Laura Pausini. "Pinocchio" è candidato per i costumi e per il ...

Oscar 2021, tutte le nomination: per l'Italia candidati Pinocchio di Matteo Garrone e Laura Pausini L'Italia è candidata agli Oscar 2021 con Laura Pausini e il ' Pinocchio ' di Matteo Garrone. 'Io Si', che la Pausini ha interpretato in 'La Vita davanti a Se' di Edoardo Ponti con Sophia Loren è entrata nella cinquina delle migliori canzoni ...

Oscar: Laura Pausini candidata con 'Io Si' Agenzia ANSA Oscar 2021, Laura Pausini candidata con il brano "Io sì (Seen)" Laura Pausini non smette di stupire. A quindici giorni esatti dalla vittoria dei Golden Globes, riconoscimento celebrato con una straordinaria esibizione sul palco del 71° Festival di Sanremo, è di po ...

Oscar 2021. Tutte le nomination. Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l'Italia Nomination per la miglior canzone per Io sì (colonna sonora di La vita davanti a sé) di Laura Pausini che ha già vinto il Golden Globe. Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l'Italia. L'annuncio in d ...

