La sinistra e l’ardire del cambiare linguaggi di Alessandro Bergonzoni

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguito l’intervento diin merito all’appello sul futuro della“La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro dellaLeggi tutti gli interventi L’intervento diCari Urbinati, Bonaga e Ignazi, credo che le vostre parole chiedano giustamente e ora più che mai allapolitica di cominciare a rifare formazione, e non solo informazione, appunto per elaborare e tradurre il significato di “buon senso” e “coraggio”, in risveglio. Quindi mi fate pensare che si debbano cercare persone che ...