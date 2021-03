Ius Soli, Salvini “Se Letta ne parla vuol far cadere Governo” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Solo un marziano che arriva da Parigi o da Marte oggi si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli, replica al neo segretario del Pd Enrico Letta sullo ius Soli. gve/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) “Solo un marziano che arriva da Parigi o da Marte oggi si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati”. Cosi’ il leader della Lega Matteoa Napoli, replica al neo segretario del Pd Enricosullo ius. gve/pc/red su Il Corriere della Città.

