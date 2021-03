Il principe Harry e i fiori per mamma Diana spediti ad Althorp

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nel giorno del Mother’s Day, che in Gran Bretagna cade la quarta domenica di Quaresima, il principe Harry non ha certo dimenticato mamma Diana. Anche se ormai vive in California, il nipote di Elisabetta II, come rivela People, ha fatto in modo che un mazzo di fiori fosse deposto per suo conto sulla tomba della principessa ad Althorp, nel Northamptonshire. Harry aveva 12 anni quando sua madre morì nel 1997. E per nessuna ragione vorrebbe perdersi, Covid permettendo, l’inagurazione della statua in onore della defunta principessa, che si terrà a luglio a Kensington Palace. Sia lui che il fratello William hanno confermato di voler partecipare alle celebrazioni. E quell’incontro a Londra sembra essere l’unico modo per recuperare un rapporto ormai decisamente incrinato (specie dopo l’intervista bomba in cui i Sussex hanno sparato a zero contro la royal family).