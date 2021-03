I vincitori dei Grammy 2021 e Beyoncé fa la storia

Leggi su wired

(Di lunedì 15 marzo 2021) È stata un’edizione dominata dalle musiciste, quella dei. La cerimonia, che si è svolta la scorsa notte al Los Angeles Convention Center senza pubblico ma con le esibizioni degli artisti (qualche nome: Black Pumas, Bts, Doja Cat e Post Malone) ha visto protagoniste le donne: Billie Eilish si è portata a casa il premio per la registrazione dell’anno, Everything I Wanted (e anche uno per No Time To Die, scritta per l’ultimo film di 007), mentre Taylor Swift con il suo Folklore si è aggiudicata il titolo di miglior album; Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Fiona Apple hanno vinto rispettivamente come miglior disco dance, miglior nuovo artista e miglior album rock. Ma è stata la giovane cantautrice H.E.R. per I Can’t Breathe, pezzo dedicato alle proteste del movimento Black Lives Matter, a essere incoronata per la canzone dell’anno. La regina ...