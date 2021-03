I 50 gamer più importanti al mondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli eSport stanno prendendo sempre più piede con tornei che si sono spostati dalle arene in giro per il mondo ad eventi online molto seguiti in streaming. Anche l’Italia si sta distinguendo con vittorie prestigiose che arrivano da giovani talenti, per ultimo Reynor che si è aggiudicato l’Intel Extreme Masters 2021 di Katowice ad appena 18 anni d’età. Da League of Legends a StarCraft 2, dai vari Counter-Strike ai titoli della Capcom come Street Fighter 2 senza dimenticare il presente più recente con Fifa, Pes e Fortnite, sono numerose le gare che si disputano durante tutto l’anno e che richiamano i migliori talenti. Nella fotogallery abbiamo scelto i 50 pro player maschili e femminili più importanti del passato e del presente tra quelli che competono nelle competizioni più significative. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli eSport stanno prendendo sempre più piede con tornei che si sono spostati dalle arene in giro per ilad eventi online molto seguiti in streaming. Anche l’Italia si sta distinguendo con vittorie prestigiose che arrivano da giovani talenti, per ultimo Reynor che si è aggiudicato l’Intel Extreme Masters 2021 di Katowice ad appena 18 anni d’età. Da League of Legends a StarCraft 2, dai vari Counter-Strike ai titoli della Capcom come Street Fighter 2 senza dimenticare il presente più recente con Fifa, Pes e Fortnite, sono numerose le gare che si disputano durante tutto l’anno e che richiamano i migliori talenti. Nella fotogallery abbiamo scelto i 50 pro player maschili e femminili piùdel passato e del presente tra quelli che competono nelle competizioni più significative. Wired.

