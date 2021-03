Grammys senza pubblico e red carpet | trionfano Billie Eilish e Taylor Swift | Beyoncé fa la storia con 28 premi vinti nella sua carriera

(Di lunedì 15 marzo 2021) Anche la cerimonia diazione dei Grammy Awards si è tenuta con tutte le restrizioni sanitarie del caso. Slittamento di data di un mese, assente ile la parata di star sul red, addio allo Staples Center, lo spettacolo si è tenuto al Los Angeles Convention Center, per ospitare cinque palcoscenici, quattro per le esibizioni e leazioni degli artisti e uno per i presentatori. Infine le performance che sono state un misto di Live e pre-registrato. “Everything I Wanted”, singolo di, ha vinto il Grammy per incisione dell’anno, aggiudicandosi la vittoria per la seconda volta dopo il successo dello scorso anno. Il secondoo più importante, Album dell’anno, è stato vinto dacon ...

Advertising

brryjeon : RT @bluemoovn__: comunque commento generale sull’organizzazione dei grammys pietosa sembrava una recita della scuola media e gli artisti ve… - halfaheartxelle : RT @bus1lover: ma ai grammys non trema il culo di essersi messi contro ad un cantante che fa successo senza promo ed ad un altro che è prim… - FQMagazineit : Grammys senza pubblico e red carpet, trionfano Billie Eilish e Taylor Swift, Beyoncé fa la storia con 28 premi vint… - AboutV_ : Supererò mai questa infamata senza senso dei grammys? La risposta è no - girandole_10 : Ahhh questi giornaletti italiani che riportano solo i premi di Dua Lipa e Beyoncé senza nemmeno un cenno a Taylor S… -

Ultime Notizie dalla rete : Grammys senza

Il Fatto Quotidiano

Possiamo tranquillamente parlare dial femminile, poiché i premi delle categorie più ... vincendo un premio a testa, ma il grande assente della serata è statoombra di dubbio The Weeknd . ...I passi di quello con il casco argentato si fanno sempre più lenti, e così il compagno,... vestiti da robot metallici, salgono sul palco deiAward 2014 per ritirare ben cinque premi per ...L'assenza di The Weeknd ai Grammys 2021 ci ha fatto riflettere. Leggi l'articolo di Newsic.it per saperne di più!Beyoncé entra nella leggenda dopo l’edizione 2021 dei Grammys, i premi musicali più ambiti: non era mai successo prima Senza pubblico, come impongono le nuove regole, e con alcune performaces già ...