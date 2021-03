Fonderie a Buccino, Chiappardo: “A rischio la valorizzazione di siti storici e beni archeologici” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino – “La delocalizzazione delle Fonderie a Buccino metterà a rischio l’attività di valorizzazione e promozione turistica dei siti storici e dei beni archeologici presenti sui nostri territori e che rappresentano l’eccellenza internazionale della cultura”. Non usa mezzi termini ed esprime la sua preoccupazione per quanto sta accadendo nell’area del cratere salernitano dove politica e cittadini protestano contro la delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella zona industriale di Buccino, la giornalista ed assessore alla cultura del Comune di Padula, Filomena Chiappardo. Delocalizzazione delle Fonderie di Via dei Greci a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “La delocalizzazione dellemetterà al’attività die promozione turistica deie deipresenti sui nostri territori e che rappresentano l’eccellenza internazionale della cultura”. Non usa mezzi termini ed esprime la sua preoccupazione per quanto sta accadendo nell’area del cratere salernitano dove politica e cittadini protestano contro la delocalizzazione dellePisano nella zona industriale di, la giornalista ed assessore alla cultura del Comune di Padula, Filomena. Delocalizzazione delledi Via dei Greci a ...

