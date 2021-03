Fienga | «Juve-Napoli? Risposta Lega più ridicola della decisione»

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Sunon vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera che ho scritto e che mi sembra fosse abbastanza chiara. Lanon voglio nemmeno commentarla, è più. Motivazioni non ci sono state, è stato detto che lanon necessita motivazioni. A mio modo di vedere le uniche motivazioni non L'articolo

ROMA - Una dura risposta della Roma alla Lega. Questo pomeriggio il CEO della Roma Guido, dopo aver assistito all'udienza per il ricorso sul ko a tavolino nel match Verona - Roma, ha replicato alla Lega che ieri pomeriggio aveva risposto al club giallorosso sulle motivazioni del ...- Napoli è stata rinviata regolarmente e Roma - Napoli invece resta in programma domenica sera. ...che ha risposto alla dura lettera inviata ieri dalla società giallorossa e firmata da GuidoL’amministratore delegato della Roma Guido Fienga al termine dell’udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni per il “caso Diawara”, attacca la Lega di Serie A per ...“Su Juve-Napoli non vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera che ho scritto e che mi sembra fosse abbastanza chiara. La risposta della Lega non voglio nemmeno commentarla, è più ridicola della de ...