Edoardo Romano | l’ex Trettrè dei Soliti Ignoti | che fine ha fatto

Leggi su ck12

(Di lunedì 15 marzo 2021)deicondotto da Amadeus, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, il comico dichiarò di essere stanco della tv.comico dei, cheha(Rai Play)Da sempreè stato un’icona della comicità, e anche membro storico del trio, il programma condotto da Amadeus, Il’ha ospitato su Rai1 proprio come concorrente. Nasce a Napoli, è un attore e cabarettista, hadelle comparse in motli programmi della scena comica e dell’intrattenimento italiano, come ...