Da oggi quasi 7 milioni di studenti tornano in didattica a distanza   

Leggi su agi

(Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - A poco più di un anno dal primo lockdown,a chiudere le scuole italiane. Da, 6,9diseguiranno le lezioni ina distanza. Praticamente - secondo un calcolo del portale Tuttoscuola - le lezioni da casa riguardano 8su 10. Un numero che potrebbe aumentare se nelle zone ancora in arancione si dovessero riscontrare più di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Ad, le regioni in zona rossa, dove scatta automaticamente la chiusura delle scuole, sono 10: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Molise e Puglia, più la Provincia Autonoma di Trento. Ma anche in alcune zone arancioni, come Abruzzo e Umbria, le scuole sono chiuse. Molte le proteste di ...