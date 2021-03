Covid, Pregliasco: “Ritorno a normalità? Primo giro vaccini non basterà. Usare protezione civile e volontariato per somministrazione capillare” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non basterà questo Primo giro di vaccinazioni, credo e temo che questo virus rimarrà in modo meno presente ancora a lungo e che quindi servirà un richiamo con vaccini aggiornati contro le varianti”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi commentando l’andamento della pandemia in Italia. Secondo il virologo, la problematica principale “sarà l’accettazione” sull’uso dei vaccini che, ribadisce, dovrebbero “essere obbligatori per il personale sanitario” perché “negli ospedali non c’è mai il rischio zero”. Fondamentale, inoltre, “l’uso del volontariato di protezione civile, Anpas, Croce Rossa e Misericordia per un lavoro capillare in quei comuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Nonquestodi vaccinazioni, credo e temo che questo virus rimarrà in modo meno presente ancora a lungo e che quindi servirà un richiamo conaggiornati contro le varianti”. Così Fabrizio, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi commentando l’andamento della pandemia in Italia. Secondo il virologo, la problematica principale “sarà l’accettazione” sull’uso deiche, ribadisce, dovrebbero “essere obbligatori per il personale sanitario” perché “negli ospedali non c’è mai il rischio zero”. Fondamentale, inoltre, “l’uso deldi, Anpas, Croce Rossa e Misericordia per un lavoroin quei comuni ...

Advertising

Corriere : Pregliasco: «Il primo giro di vaccinazioni non basterà per tornare alla normalità» - Corriere : Pregliasco: «Il primo giro di vaccinazioni non basterà per tornare alla normalità» - ilfattovideo : Covid, Pregliasco: “Ritorno a normalità? Primo giro vaccini non basterà. Usare protezione civile e volontariato per… - vickyvale76 : Ma invece una bella raffica di legnate la normalità la fa tornare? - Al95339963 : RT @Corriere: Pregliasco: «Il primo giro di vaccinazioni non basterà per tornare alla normalità» -