**Covid: Fico, 'vile atto intimidatorio da condannare con fermezza'** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'Istituto Superiore di Sanità svolge un lavoro prezioso al servizio della comunità. Il vile atto intimidatorio di ieri notte va condannato con fermezza. Massima solidarietà al presidente Silvio Brusaferro e a tutto il personale dell'Iss". Così in un tweet il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'Istituto Superiore di Sanità svolge un lavoro prezioso al servizio della comunità. Ildi ieri notte va condannato con. Massima solidarietà al presidente Silvio Brusaferro e a tutto il personale dell'Iss". Così in un tweet il presidente della Camera, Roberto

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Fico, 'vile atto intimidatorio da condannare con fermezza'**... - sandrolabanti : @a_presbitero @EnricoLetta #Covid_19 @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork partito di potere per battere le dest… - sandrolabanti : @Arturo_Parisi @EnricoLetta #Covid_19 @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork partito di potere per battere le des… - sandrolabanti : #Covid_19 @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork partito di potere per battere le destre non per fare il bene deg… - sandrolabanti : @VitoMancuso @EnricoLetta #Covid_19 @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork partito di potere per battere le destr… -