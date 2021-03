Caso AstraZeneca | pressing dei governi sull’Ema “Decida rapidamente | non possiamo aspettare”

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, la procura di Biella indaga per omicidio colposo dopo il caso del 57enne: sequestrato il lotto… - Agenzia_Ansa : L'Ema ha reso noto che terrà una riunione straordinaria giovedì su AstraZeneca. Secondo l'Ema, in ogni caso, i bene… - bernadettethebe : RT @Libero_official: Il caso di #Sonia, in condizioni gravissime dopo il vaccino #AstraZeneca del lotto ritirato: il drammatico racconto de… - MarcoDelliPaoli : Ho scritto un post su Facebook sul caso #AstraZeneca, anzi più che un post è uno sfogo. #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Caso AstraZeneca

la Repubblica

Da qui ildi molte dosi inutilizzate e quindi buttate via. Leggi Anche Vaccino anti - Covid, ... Leggi Anche, l'Aifa ferma la vaccinazione in Italia. Lo stop coordinato con Francia, ...... 'Chi ha fatto il vaccinoe sta bene, non deve fare nulla, deve solo aspettare che sia ... In quelconviene chiamare il proprio medico di famiglia'. In ogni, ricorda Roberto ...Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni ... essere utilizzate per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati ...NAPOLI - I familiari scrivono al consigliere Borrelli. "Ho chiesto alla Asl se sia stata attivata la sorveglianza sanitaria per tutti i vaccinati Astra Zeneca". "Ho inviato una nota alla Asl Napoli 1 ...