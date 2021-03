Casi di trombosi in soggetti vaccinati | anche la Germania sospende AstraZeneca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casi trombosi

IL GIORNO

Il ministero della Salute tedesco segue così l'indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia "ulteriori approfondimenti" in relazione ai nuovidiche si ...Il ministero della Salute tedesco segue così l'indicazione del Paul Ehrlich Institut , che in via precauzionale consiglia "ulteriori approfondimenti" in relazione ai nuovidiche si ...Load Error Il centro ha comunicato che sono dieci i casi in cui sono stati rilevati effetti collaterali in seguito alle vaccinazioni nel Paese, che includono possibili trombosi o embolie, sebbene in ...Anche la Germania ha deciso di sospendere precauzionalmente le vaccinazioni con AstraZeneca dopo i casi di trombosi intervenuti su soggetti vaccinati. Il ...