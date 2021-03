Calcio, il “compagno” Serse Cosmi vuole la libertà di bestemmiare in campo. Banfi lo ridicolizza (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ stato squalificato per blasfemia l’allenatore Serse Cosmi ha pronunciato una bestemmia e nel post partita della sfida che il suo Crotone ha perso in casa della Lazio per 3-2, è tornato su questa squalifica. Che è arrivata – lo ricordiamo- a seguito di una bestemmia pronunciata dopo la partita precedente contro il Torino. L’allenatore che pertanto domenica ha seguito la partita dalla tribuna ha fatto una sorta di appello contro la squalifica per bestemmia. Una sorta di lasciapassare per le bestemmie. Assurde parole, assurde pretese. Bestemmia, Serse Cosmi: “Viviamo in un Paese laico” “Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me”. Lo afferma rivendicando la possibilità di sfogarsi anche con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ stato squalificato per blasfemia l’allenatoreha pronunciato una bestemmia e nel post partita della sfida che il suo Crotone ha perso in casa della Lazio per 3-2, è tornato su questa squalifica. Che è arrivata – lo ricordiamo- a seguito di una bestemmia pronunciata dopo la partita precedente contro il Torino. L’allenatore che pertanto domenica ha seguito la partita dalla tribuna ha fatto una sorta di appello contro la squalifica per bestemmia. Una sorta di lasciapassare per le bestemmie. Assurde parole, assurde pretese. Bestemmia,: “Viviamo in un Paese laico” “Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me”. Lo afferma rivendicando la possibilità di sfogarsi anche con ...

Sclosa su Gascoigne: «Sull'Isola si farà voler bene. Paul è come i gatti…» Le parole di Claudio Sclosa, ex calciatore della Lazio, su Paul Gascoigne e la sua prossima avventura all'Isola dei Famosi ...

