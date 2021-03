AstraZeneca: "Non aumenta il rischio di embolie con l'iniezione" (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati relativi a coloro che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca non mostrano un aumento del rischio trombosi o embolia dopo l'iniezione. Vaccino AstraZeneca: nessun aumento del rischio di embolia o trombosi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati relativi a coloro che hanno ricevuto il vaccinonon mostrano un aumento deltrombosi o embolia dopo l'. Vaccino: nessun aumento deldi embolia o trombosi su Notizie.it.

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - Tomerini63 : RT @GioBazz1: Non solo #AstraZeneca La #California sospende il vaccino #Moderna ?? Ma i vaccini non dovevano essere sicurissimi??? Ho… - Yi_Benevolence : RT @Marcell77640487: Se #AstraZeneca non è sicuro, non vanno certo indagati i medici che lo somministrano, ma coloro che, dopo la speriment… -