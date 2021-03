Assenza per gravi patologie, la documentazione per la scuola deve contenere la diagnosi? (Di lunedì 15 marzo 2021) Il comma 9 dell’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola così afferma: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di Assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di Assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di Assenza spetta l'intera retribuzione”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Il comma 9 dell’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dellacosì afferma: “In caso diche richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni diper malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli didovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti dispetta l'intera retribuzione”. L'articolo .

Advertising

raffaellapaita : Ogni #vaccino somministrato è una vita salvata. Lo abbiamo detto per mesi lamentando l’assenza di un piano vaccinal… - poliziadistato : Dopo sperimentazione, l'applicativo interforze SCUDO è operativo. Strumento per contrastare episodi di violenza dom… - orizzontescuola : Assenza per gravi patologie, la documentazione per la scuola deve contenere la diagnosi? - LaNotPontina : In occasione della Giornata nazionale del “fiocchetto lilla” dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentaz… - TecnicaScuola : Vaccini Covid, il Dirigente scolastico può acquisire la certificazione per giustificare l’assenza --… -