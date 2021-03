Arisa scoppia a piangere da Mara Venier: la cantante ha un crollo (Di lunedì 15 marzo 2021) Arisa lacrime Domenica In – Solonotizie24L’attenzione mediatica in queste ore si concentra su Arisa che, durante l’intervista rilasciata a Mara Venier, si è commossa durante la messa in onda di un video fatto vedere a Domenica In. In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere Arisa nel mirino dell’attenzione mediatica della cronaca rosa per via della partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante e professoressa di Amici di Maria De Filippi in diverse occasioni ha avuto anche modo di mostrarsi insieme al nuovo compagno, e manager, Andrea Di Carlo che avrebbe portato alla sua vita una lunga serie di emozioni nuove… Durante l’intervista rilasciata a Domenica In Arisa si mostra visibilmente commossa, proprio nel momento in cui si parla del compagno ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)lacrime Domenica In – Solonotizie24L’attenzione mediatica in queste ore si concentra suche, durante l’intervista rilasciata a, si è commossa durante la messa in onda di un video fatto vedere a Domenica In. In queste settimane abbiamo avuto modo di vederenel mirino dell’attenzione mediatica della cronaca rosa per via della partecipazione al Festival di Sanremo. Lae professoressa di Amici di Maria De Filippi in diverse occasioni ha avuto anche modo di mostrarsi insieme al nuovo compagno, e manager, Andrea Di Carlo che avrebbe portato alla sua vita una lunga serie di emozioni nuove… Durante l’intervista rilasciata a Domenica Insi mostra visibilmente commossa, proprio nel momento in cui si parla del compagno ...

