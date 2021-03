Arisa, matrimonio in bilico con il fidanzato Andrea. La cantante scoppia in lacrime in tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Arisa è stata ospite di Domenica In nella puntata del 14 marzo e ha fatto una lunga chiacchierata con Mara Venier. Dopo l’esperienza di Sanremo, la cantante si è confidata a tu per tu con ‘Zia Mara’. alla quale è legata da una profonda amicizia. La conduttrice di Domenica In rivela lo scoop delle cenette insieme a Milano prima che il Covid sconvolgesse le vite di tutti. La cantante è emozionata e i telespettatori più attenti se ne accorgono subito. Arisa cerca di dribblare come sempre le domande sull’amore, ma questa volta appena partono le immagini in cui appare insieme al suo fidanzato Andrea Di Carlo, non si trattiene e scoppia a piangere. Negli ultimi giorni sono uscite una serie di notizie che parlano addirittura di un matrimonio imminente. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)è stata ospite di Domenica In nella puntata del 14 marzo e ha fatto una lunga chiacchierata con Mara Venier. Dopo l’esperienza di Sanremo, lasi è confidata a tu per tu con ‘Zia Mara’. alla quale è legata da una profonda amicizia. La conduttrice di Domenica In rivela lo scoop delle cenette insieme a Milano prima che il Covid sconvolgesse le vite di tutti. Laè emozionata e i telespettatori più attenti se ne accorgono subito.cerca di dribblare come sempre le domande sull’amore, ma questa volta appena partono le immagini in cui appare insieme al suoDi Carlo, non si trattiene ea piangere. Negli ultimi giorni sono uscite una serie di notizie che parlano addirittura di unimminente. ...

Advertising

TafuniMina : @iaia71716551 @manuela_rizz @scarlet47952566 @vdreamergrey_ Dicarlo ha smentito il matrimonio con Arisa e Can con B… - infoitcultura : Domenica In, dramma per Arisa a poche settimane dal matrimonio? Indiscrezioni strazianti: terremoto da Mara Venier -