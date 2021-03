Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 15 al 19 marzo 2021 | Rossella scopre il tradimento di Patrizio con Clara

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ledi “Unal” dal 15 al 19. Nella puntata di lunedì 15, dopo il ritorno improvviso del marito, Silvia decide di confrontarsi con Michele.è sempre più tormentato dai sensi di colpa per avere traditocon. Franco inizia il suo nuovo lavoro ai Cantieri. Cotugno comincia a dare lezioni di Bon Ton a un poco ricettivo Cerruti, sotto lo sguardo incredulo di Guido. Nella puntata di martedì 16, Mentre discute connon si accorge che Ilaria sta per scoprire la loro relazione. L’arrivo di Franco ai cantieri di Ferri scatena subbuglio tra gli operai. Bice vuole ...

Advertising

FilippoMammi : @Reggina_1914 - @BresciaOfficial: le anticipazioni pre gara di mister Baroni #calcio #sport - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 15 AL 19 MARZO - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Novità in arrivo... - infoitcultura : Un Posto al Sole anticipazioni 10 marzo: Rossella scopre tutto? - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 19 marzo 2021: il ritorno di Michele -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni posto

Amici 2021, ed.20,puntata oggi, 15 marzo Ultima settimana per il pubblico di Amici 2021 in attesa della ... forse, vincere prendendo ildi Gaia Gozzi, la vincitrice in carica. Sono ...Unal Sole15 marzo: un ritorno spiazzante a palazzo. Michele riappare e lui e Silvia si ritrovano costretti ad un confronto inevitabile Michele Saviani è ritornato a Palazzo ...Nei prossimi episodi di Un posto al sole Simon Grechi interpreterà il ruolo di Pietro Abbate e potrebbe esserci lui dietro gli incidenti ai Cantieri ...Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi 15 marzo di Un Posto al Sole, Michele torna a Napoli, Alberto vuole salvare la sua relazione con ...