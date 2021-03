Alex Rins: “Suzuki avvantaggiata da una serie di situazioni” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bilancio complessivo dei test in Qatar può essere positivo in casa Suzuki, che nella combinata dei tempi ha piazzato Alex Rins e Joan Mir in top 10. Entrambi i piloti di Hamamatsu hanno girato sotto il muro dell‘1’54”, ovvero tra la privilegiata cerchia di coloro che a Losail sono andati forte. Proprio Alex Rins ha espresso le sue sensazioni alla vigilia dell’apertura del Mondiale 2021. Il 26enne di Barcellona ha parlato della sua condizione fisica, gettando poi uno sguardo globale alla stagione motociclistica imminente. Scopriamo insieme le sue parole! Alex Rins: “Nel 2020 ho chiesto tanto al mio fisico” La scorsa stagione di Alex Rins è stata la sua migliore di sempre in MotoGP. Lo spagnolo ha evidenziato una costante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bilancio complessivo dei test in Qatar può essere positivo in casa, che nella combinata dei tempi ha piazzatoe Joan Mir in top 10. Entrambi i piloti di Hamamatsu hanno girato sotto il muro dell‘1’54”, ovvero tra la privilegiata cerchia di coloro che a Losail sono andati forte. Proprioha espresso le sue sensazioni alla vigilia dell’apertura del Mondiale 2021. Il 26enne di Barcellona ha parlato della sua condizione fisica, gettando poi uno sguardo globale alla stagione motociclistica imminente. Scopriamo insieme le sue parole!: “Nel 2020 ho chiesto tanto al mio fisico” La scorsa stagione diè stata la sua migliore di sempre in MotoGP. Lo spagnolo ha evidenziato una costante ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Rins Test MotoGP: tutte le novità tecniche viste in Qatar Suzuki Nessuna novità di rilievo nel box campione del mondo: Joan Mir ha testato un nuovo forcellone in alluminio, Alex Rins ha lavorato molto sull'elettronica . In Suzuki hanno già provato a Losail ...

MotoGP, Suzuki: difficoltà di inizio stagione o lavoro 'in incognito'? Rins ottimista per la stagione Più serena l'atmosfera dall'altro lato del box, dove Alex Rins è riuscito a provare tutto ciò che si era prefissato e ha ammesso di essere pronto per la stagione ...

Alex Rins: "Suzuki avvantaggiata da una serie di situazioni" Metropolitan Magazine È il momento del MotoGP™. Scaldate i motori! Analizziamo quanto visto al Test Ufficiale in Qatar per capire cosa possiamo aspettarci dai primi Gran Premi della stagione 2021 Il conto alla rovescia finale è iniziato. Dopo i test ufficiali in ...

Alex Rins: “Suzuki avvantaggiata da una serie di situazioni” La scorsa stagione di Alex Rins è stata la sua migliore di sempre in MotoGP. Lo spagnolo ha evidenziato una costante crescita nelle ultime tre stagioni in top class, che dal 2018 al 2020 lo hanno ...

