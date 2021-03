A Torino riparte la protesta No Dad. Presenti anche dei docenti: “La scuola va chiusa per ultima” (Di lunedì 15 marzo 2021) La zona rossa non ferma la protesta di Anita e Lisa contro la didattica a distanza. Insieme a Emma, Adele e altri quattro compagni, le due studentesse 12enni, diventate simbolo della lotta, sono tornate in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione nel centro di Torino, da dove già dalla scorsa settimana hanno ripreso a seguire le lezioni online L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) La zona rossa non ferma ladi Anita e Lisa contro la didattica a distanza. Insieme a Emma, Adele e altri quattro compagni, le due studentesse 12enni, diventate simbolo della lotta, sono tornate in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione nel centro di, da dove già dalla scorsa settimana hanno ripreso a seguire le lezioni online L'articolo .

