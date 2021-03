(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati della Banca d’Italia, ildelle Amministrazioni pubbliche ha fatto segnare una crescita di 33,9rispetto alla fine del 2020, portandosi a quota 2.603,1. L’incremento è dovuto all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (32,6, a 75,1) e al fabbisogno delle Pubbliche amministrazioni (2,1). L’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha ridotto ilper 0,9. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, ildelle amministrazioni centrali è aumentato di 33,6, quello delle ...

Advertising

RaiNews : #Bankitalia, ancora #debito record. A gennaio vola a 2.603 miliardi - blogsicilia : #notizie #sicilia A gennaio debito pubblico sale 2.603 miliardi - - IlModeratoreWeb : A gennaio debito pubblico sale 2.603 miliardi - - nestquotidiano : A gennaio debito pubblico sale 2.603 miliardi - CorriereCitta : A gennaio debito pubblico sale 2.603 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio debito

In questa pagina l'evoluzione delpubblico italiano nel 2021 . Le varie letture, mese per mese, diffuse da Bankitalia.PUBBLICO ITALIANO DI2021 OLTRE I 2.600 MILIARDI 15 marzo 2021 - Nuovo record per ilpubblico italiano nella rilevazione relativa al mese di2021. Secondo quanto ...Bankitalia: anuovo record del...ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche ha fatto segnare una ...È aumentato di 33,9 miliardi e ha raggiunto quota 2.603,1 miliardi. Entrate tributarie pari a 36,7 miliardi con un incremento del 2% ...