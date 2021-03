“1984” di Orwell ora è anche un fumetto: «Una versione sorprendente del romanzo» (Di lunedì 15 marzo 2021) La fedeltà al romanzo, i disegni studiati per restituirne la «dimensione oppressiva» e una prefazione che non fa sconti all’«essere umano», firmata da Stefano Zecchi. È la versione fumetto di 1984, il romanzo capolavoro di George Orwell, edito in Italia dalla casa editrice Ferrogallico. «versione sorprendente della distopia Orwelliana» Il fumetto, già uscito in Francia e adattato da Xavier Coste, vede «le immagini unirsi vorticosamente alle parole in una versione sorprendente dell’intramontabile distopia Orwelliana», come sottolineano le note dell’editore. Il libro, reperibile da oggi in libreria, oltre che sul sito dei «fumetti ostinati e contrari» di Ferrogallico, è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) La fedeltà al, i disegni studiati per restituirne la «dimensione oppressiva» e una prefazione che non fa sconti all’«essere umano», firmata da Stefano Zecchi. È ladi, ilcapolavoro di George, edito in Italia dalla casa editrice Ferrogallico. «della distopiaiana» Il, già uscito in Francia e adattato da Xavier Coste, vede «le immagini unirsi vorticosamente alle parole in unadell’intramontabile distopiaiana», come sottolineano le note dell’editore. Il libro, reperibile da oggi in libreria, oltre che sul sito dei «fumetti ostinati e contrari» di Ferrogallico, è ...

