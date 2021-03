Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 18:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS. RIMOSSO L’INCIDENTE CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI BACCANELLO IN DIREZIONE Roma, AL MOMENTO TORNATO TRANSITABILE. PERMANGONO TUTTAVIA CODE , SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA CESANO E CASTEL DE CEVERI. DISAGI CAUSA INCIDENTE ANCHE SULLA VIA BRACCIANESE ALTEZZA DEL BIVIO CON LA CASSIA, VERSO Roma PASSIAMO AL TRAFFICO SULLA Roma FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STESSA CARREGGIATA ESTENRA DEL GRA RALLENTAMENTI ALTEZZA TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS. RIMOSSO L’INCIDENTE CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI BACCANELLO IN DIREZIONE, AL MOMENTO TORNATO TRANSITABILE. PERMANGONO TUTTAVIA CODE , SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA CESANO E CASTEL DE CEVERI. DISAGI CAUSA INCIDENTE ANCHE SULLA VIA BRACCIANESE ALTEZZA DEL BIVIO CON LA CASSIA, VERSOPASSIAMO AL TRAFFICO SULLAFIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STESSA CARREGGIATA ESTENRA DEL GRA RALLENTAMENTI ALTEZZA TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra via delle Capannelle e Arco di Travertino. - romamobilita : #Roma #viabilità Via Labicana, segnalato incidente altezza incrocio con via Merulana - bikediablo : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Colombo, incidente altezza via Padre Semeria. - romamobilita : #Roma #viabilità Colombo, incidente altezza via Padre Semeria.

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Covid, la foto simbolo della ristoratrice disperata: 'Sono senza lacrime e senza più dignità' ... baristi e fornitori ha bloccato un tratto dell'autostrada Napoli - Roma per manifestare contro le restrizioni del governo, creando disagi alla viabilità. I manifestanti hanno incrociato le braccia e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 03 - 2021 ore 17:30 SI SEGNALANO INFATTI CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE ROMA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MENTRE SULLA A1 ...

