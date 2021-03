Verissimo, ospite Ilary Blasi fa una richiesta a Silvia Toffanin che le risponde con un rimprovero secco: «Qui non si taglia niente», momenti di imbarazzo (Di domenica 14 marzo 2021) Silvia Toffanin, che conduce Verissimo da tantissimi anni, è sempre fresca e genuina e, nonostante sia molto dolce e affabile, mostra anche un carattere fermo e deciso. La Toffanin con i suoi ospiti è sempre rispettosa e non va mai oltre ciò che loro vogliono dire e per questo chiunque vada da lei a farsi intervistare torna poi volentieri. Ilary Blasi durante l’intervista chiede a la Toffanin di tagliare una frase ma la Toffanin si rifiuta Ieri, ospite da Silvia Toffanin è andata Ilary Blasi che, da lunedì 15 marzo, condurrà su canale 5 L’isola dei famosi, per la prima volta dopo che per tante edizioni al timone è stata Alessia ... Leggi su baritalianews (Di domenica 14 marzo 2021), che conduceda tantissimi anni, è sempre fresca e genuina e, nonostante sia molto dolce e affabile, mostra anche un carattere fermo e deciso. Lacon i suoi ospiti è sempre rispettosa e non va mai oltre ciò che loro vogliono dire e per questo chiunque vada da lei a farsi intervistare torna poi volentieri.durante l’intervista chiede a ladire una frase ma lasi rifiuta Ieri,daè andatache, da lunedì 15 marzo, condurrà su canale 5 L’isola dei famosi, per la prima volta dopo che per tante edizioni al timone è stata Alessia ...

Advertising

marcellorota1 : RT @marcellorota1: #sabrinaferilli ospite a Verissimo di viso è veramente inguardabile è rifatta in maniera imbarazzante è identica ad un c… - marcellorota1 : #sabrinaferilli ospite a Verissimo di viso è veramente inguardabile è rifatta in maniera imbarazzante è identica ad… - sportli26181512 : Ilary Blasi: 'Io, Totti e la nostra continua evoluzione': Ilary Blasi: 'Io, Totti e la nostra continua evoluzione'… - infoitcultura : Ilary Blasi ospite a Verissimo su Tommaso Zorzi: “Non so cosa combina” - Moixus1970 : RT @fanpage: Alex #Schwazer ospite di Silvia Toffanin a #Verissimo:'Sono vittima di un complotto' -