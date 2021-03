Ufficiale | il Milan gioca senza Kjaer né Rebic | al loro posto Gabbia e Krunic

Advertising

PietroMazzara : Ufficiale #milan - RibaltaRossoner : RT @PietroMazzara: Ufficiale #milan - simonlebjames23 : RT @PietroMazzara: Ufficiale #milan - Rossonero__1899 : RT @PietroMazzara: Ufficiale #milan - Fer53654049 : Formazione ufficiale #Milan: #Donnarumma; #Dalot, #Gabbia, #Tomori, #Hernandez; #Tonali, #Kessié; #Castillejo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan

La notizia è di Milannews: il difensore starà fuori per scelta conservativa. Gabbia non gioca una partitadal 13 dicembre Ilnon rischia Kjaer. Il sito Milannews ha dato notizia che stasera contro il Napoli Stefano Pioli non rischierà Kjaer; al suo posto giocherà Gabbia.PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, i convocati per stasera: out anche Calabria e Romagnoli Moggi, il pronostico: "Napoli favorito con il, solo per un motivo" ...La notizia è di Milannews: il difensore starà fuori per scelta conservativa. Gabbia non gioca una partita ufficiale dal 13 dicembre Il Milan non rischia Kjaer. Il sito Milannews ha dato notizia che ...Ennesimo infortunio per il Milan che paga i tanti impegni ravvicinati. Nella rifinitura di questa mattina, Simon Kjaer è apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League e dovrebbe aggiungersi a ...