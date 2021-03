Serie C 2020/2021: il Piacenza piega 1-0 l’Alessandria, decide un gol di Galazzi (Di domenica 14 marzo 2021) Il Piacenza supera 1-0 di misura l’Alessandria nel match del Garilli valevole per la trentesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020/2021, grazie alla rete messa a segno da Nicolas Galazzi nel primo tempo. In virtù di questo risultato gli emiliani si tirano fuori dalla zona playout salendo a 33 punti, mentre i piemontesi restano al quinto posto a quota 50. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, costruendo diverse buone occasioni da rete, su tutte il mancino di Sini al 10? su cui Stucchi compie un grande intervento e spedisce in corner. L’asse Sini-Arrighini funziona molto bene, infatti, mette in grande affanno la retroguardia emiliana che, nonostante tutto, riesce a blindare la propria porta. I ritmi della gara ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ilsupera 1-0 di misuranel match del Garilli valevole per la trentesima giornata del girone A del campionato di, grazie alla rete messa a segno da Nicolasnel primo tempo. In virtù di questo risultato gli emiliani si tirano fuori dalla zona playout salendo a 33 punti, mentre i piemontesi restano al quinto posto a quota 50. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, costruendo diverse buone occasioni da rete, su tutte il mancino di Sini al 10? su cui Stucchi compie un grande intervento e spedisce in corner. L’asse Sini-Arrighini funziona molto bene, infatti, mette in grande affanno la retroguardia emiliana che, nonostante tutto, riesce a blindare la propria porta. I ritmi della gara ...

