Roberto Schiavone | “Le lunghe attese delle ambulanze al Ruggi sono dovute ad una loro disorganizzazione”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis L’emergenza covid vede impegnati ogni giorno decine e decine di volontari, pronti a prestare soccorso a quanti ne fanno richiesta. Tra le tante organizzazioni di pronto soccorso impegnata h24 ad assistere pazienti covid e non solo c’è l’Humanitas guidata dal presidente, che in una video intervista ha tracciato un punto della situazione tra Salerno e provincia… “Non ci siamo mai fermati, lavoriamo h24, come abbiamo sempre fatto ed in quest’ultimo anno ancor di più.?Riceviamo ogni giorno tantissime telefonate, anche di persone che vogliono solo un consiglio, un’informazione medica, perchè purtroppo da quando è scoppiata questa pandemia è quasi impossibile ricevere a casa il medico di base e allora chiamano noi. Cerchiamo di rispondere a tutti e di indirizzarli là dove possiamo. Al tempo stesso ci stiamo già ...