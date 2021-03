Advertising

ItaSportPress : Parma, Tarozzi: 'Vittoria importante, dedicata al presidente. Crediamo alla salvezza' - - TuttoMercatoWeb : Parma, Tarozzi: 'Grazie ai tifosi che oggi ci hanno caricato con un video pre-match' - teladoiotokyo : Tarozzi: Prestazione che può segnare la svolta: Andrea Tarozzi, vice allenatore del Parma... - LAROMA24 : Parma-Roma, Tarozzi: «Contro i giallorossi mostrate idee ed attenzione, ora non fermiamoci» #AsRoma - PagineRomaniste : #Tarozzi: 'Si è visto uno spirito che era un po' che non si vedeva, che è quello che il mister ha portato qui a Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Tarozzi

- Roma 2 - 0 Sulla panchina dei ducalial posto dello squalificato D'Aversa; il modulo è il 4 - 3 - 3: Sepe; Conti, Osorio, Bani, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, ...Man (P)(4 - 3 - 3): Sepe; Pezzella, Bani, Osorio, Conti (35' s.t. Laurini); Kurtic, Brugman, Hernani; Mihaila (35' s.t. Karamoh), Pellè (15' s.t. Zirkzee), Man. All.Roma (3 - 4 - 2 - ...Nel postpartita di Parma-Roma, ha parlato il vice allenatore dei ducali Andrea Tarozzi (Roberto D'Aversa squalificato, ndr): Tarozzi a DAZN Che partita è stata?Assist Fantacalcio Parma-Roma – 3 punti d’oro in chiave salvezza per il Parma. I ducali di D’Aversa (squalificato. Il vice Tarozzi era in panchina) hanno steso la Roma di Fonseca grazie ai sigilli di ...