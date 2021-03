Oggi è il Pi Greco Day | ecco perché si festeggia questo numero “magico”

(Di domenica 14 marzo 2021) È ilpiù famoso del mondo, croce e delizia degli studenti delle superiori. È il Pi, 14 marzo, lo si celebra con una giornata internazionale. Si tratta di una costante matematica definita come il rapporto tra il perimetro del cerchio e il suo diametro le cui prime cifre (approssimate) sono appunto 3,14: nel corso della storia è stata chiamata “magica” e ha affascinato matematici e studiosi. Il motivo? Oltre a essere presente in molteplici forme in natura (si pensi alle pigne piuttosto che ai cavoli), lo ritroviamo alla base di moltissime opere d’arte e di oggetti di uso comune, come il microonde. I matematici di tutto il mondo ogni annonoil 14 marzonel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre ...

... cioè Pi! Il motivo per cui si festeggia in questa giornata è che, secondo il formato della data più diffuso in USA, è 3.14 (14 marzo) e, come è noto a tutti, 3.14. "Pi" è il rapporto ...