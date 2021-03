Letta verso la guida del Pd: «Ci aspettano nuovi lutti. La liberazione arriverà con la scienza e la cooperazione» (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è arrivato alle 9.30 nella sede del Pd al Nazareno, dopo «le ultime correzioni» al suo discorso prima dell’elezione alla guida del partito da candidato unico. «L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo», ha scritto su Twitter il segretario in pectore. Poi, parlando in assemblea, ha delineato la sua strategia: «Il 2020 è stato l’anno più buio della nostra storia repubblicana. Contiamo 100 mila morti ed è scesa la speranza di vita. Il mio pensiero va al personale sanitario. Voglio anche pensare a quel mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, guardiamo a loro per trovare delle soluzioni. Arriviamo da un periodo terribile ma con tanti segnali speranza, come il patto generazionale tra anziani e giovani, con sacrifici degli uni per la salute degli altri. Siamo vicini alla ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Enricoè arrivato alle 9.30 nella sede del Pd al Nazareno, dopo «le ultime correzioni» al suo discorso prima dell’elezione alladel partito da candidato unico. «L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo», ha scritto su Twitter il segretario in pectore. Poi, parlando in assemblea, ha delineato la sua strategia: «Il 2020 è stato l’anno più buio della nostra storia repubblicana. Contiamo 100 mila morti ed è scesa la speranza di vita. Il mio pensiero va al personale sanitario. Voglio anche pensare a quel mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, guardiamo a loro per trovare delle soluzioni. Arriviamo da un periodo terribile ma con tanti segnali speranza, come il patto generazionale tra anziani e giovani, con sacrifici degli uni per la salute degli altri. Siamo vicini alla ...

Advertising

RaiNews : Enrico Letta va verso l'elezione a segretario e l'intenzione di ripartire dalle sezioni l'ha portato già ieri a far… - ADM_assdemxmi : Mirabelli: da Letta atto d\'amore verso comunità del Pd, ora mettiamoci tutti a disposizione come ha fatto lui via… - Sen_Pedica : @EnricoLetta L'Assemblea del Pd in diretta: Enrico Letta verso la segreteria - Sen_Pedica : L'Assemblea del Pd in diretta: Enrico Letta verso la segreteria - pensier12542480 : @PoliticaPerJedi ma finitela, potevate arrivare a richiamare Occhetto per paventare un pò di credibilità. Letta fat… -