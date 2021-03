Juventus, Ronaldo: “Orgoglioso di aver superato il record di Pelé” (Di domenica 14 marzo 2021) “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi considerano il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, per aver superato i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per tutto questo, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento“. Sono queste le parole su Instagram di Cristiano Ronaldo, volte a commentare il record di O’Rey superato quest’oggi grazie alla tripletta contro il Cagliari. “La mia eterna e incondizionata ammirazione per Pelé mi ha portato a prendere in considerazione il suo punteggio di 767, contando anche i gol per la squadra dello stato di San Paolo e la squadra militare brasiliana. Il mondo è cambiato da allora e anche il calcio è cambiato, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi considerano il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, peri 757 gol ufficiali di. Anche se sono grato per tutto questo, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quelfino a questo momento“. Sono queste le parole su Instagram di Cristiano, volte a commentare ildi O’Reyquest’oggi grazie alla tripletta contro il Cagliari. “La mia eterna e incondizionata ammirazione permi ha portato a prendere in considerazione il suo punteggio di 767, contando anche i gol per la squadra dello stato di San Paolo e la squadra militare brasiliana. Il mondo è cambiato da allora e anche il calcio è cambiato, ma ...

